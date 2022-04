A Gand, l'on préfère voir le verre à moitié plein

Sortis sur le fil d'un top 4 dont ils n'auront fait partie que durant une seule journée, les Gantois abordent les Playoffs Europe avec une seule ambition : continuer sur leur lancée.

La Gantoise a donné des sueurs froides a tous les supporters d'Anderlecht, de leur victoire sur les Mauves à la Ghelamco (1-0) jusqu'à la dernière journée. Les Buffalos, pourtant en pleine bourre, ont gagné au meilleur des moments mais ont aussi coincé au pire, face à un Cercle qui a joué à merveille son rôle d'arbitre du top 4.

Pour sûr, ils sont, comme le disait Julien De Sart en interview d'après-match, déçus. Mais Hein Vanhaezebrouck et ses hommes se doivent d'être pragmatiques : ils savent qu'Anderlecht méritaient également de jouer les Champions' Playoffs. Et même si cela est rageant, justement au vu de la dynamique impressionnante, voire "renversante" du club (une seule défaite en 2022 contre 7 en première partie de saison et une 6e place), cette dernière doit continuer à leur inspirer confiance et leur donner une seule ambition : être les favoris pour les Playoffs Europe.

© photonews

L'Europe, justement. Seul club belge à passer les poules des compétitions UEFA, les Buffalos peuvent aussi compter sur la finale de la Coupe pour les rallier l'an prochain.

A eux maintenant de continuer à nous faire rêver, à jouer le coup à fond. Les préceptes de jeu de HVH fonctionnent de mieux en mieux, et ses joueurs sont à la hauteur des prochains événements. De Sart réalise une excellente seconde partie de saison, la défense est doublée au niveau des postes, Roef a parfaitement succédé à Bolat, Vadis prouve qu'il a encore beaucoup de foot dans les pieds, Depoitre revient très bien dans le coup, Samoise et Castro-Montes prouvent qu'ils sont le futur du club et pourquoi pas du football belge, Tissoudali est en feu...

Car oui, si cette équipe s'est montrée si séduisante, c'est qu'elle a cru en ses capacités, qu'elle n'a jamais joué sans le moindre complexe. La pression lui a peut-être fait défaut, pas contre Bruges mais bien contre le PAOK et contre le Cercle. Et quand cette dernière s'amenuise, comme on l'a vu lors de leur festival ce week-end face à OHL (5-0), les Buffalos peuvent nous emmener dans un rodéo effréné.