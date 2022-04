Eduardo Camavinga savoure la qualification du Real : "C'est un truc de fou"

Le Real Madrid a souffert, mais s'est finalement qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions au terme d'un scénario complètement dingue.

Monté au jeu en seconde période alors que le Real était mené 0-3 et virtuellement éliminé de la Ligue des Champions face à Chelsea, Eduardo Camavinga a remplacé Toni Kroos et s'est montré tant intraitable au milieu du terrain que crucial dans la folle remontée des siens qui ont d'abord arraché les prolongations puis validé leur ticket pour les demi-finales (5-4 score cumulé).

"On s'est fait peur jusqu'à la fin, on a encaissé des buts, mais le plus important, c'est d'avoir répondu", a réagi le jeune joueur de 19 ans pour L'Equipe. "On est content de l'avoir fait et d'aller en demi-finales."

"Ce n'est pas un miracle parce que contre Paris aussi, les gens nous croyaient morts mais on a su remonter la pente. Ce soir, même chose, on a encaissé deux buts, trois buts, on a su revenir. 'Hasta el final' comme on dit ici ('Jusqu'au bout') et on est content d'avoir réussi aujourd'hui."

"On prend tout ce qu'il y a à prendre, c'est un truc de fou, on est contents de la qualification, on va se concentrer sur nous et après on a encore des matches de championnat avant de se concentrer sur la demi-finale", a-t-il conclu.