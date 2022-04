Aymeric Laporte : "Ce nouveau rêve de participer à une nouvelle finale"

Manchester City a partagé l'Atletico Madrid (0-0) ce mercredi en quart de finale retour de la Ligue des Champions.

Avec ce partage, Manchester City a assuré sa qualification pour le dernier carré de la compétition et affrontera le Real Madrid. L'essentiel a été fait aux yeux d'Aymeric Laporte.

"En venant ici (au Wanda Metropolitano, ndlr), nous savions que cela n'allait pas être facile. Malgré les occasions qu'ils ont eu en seconde période, je pense quand même qu'on a bien joué. On a commis plus d'erreurs que ce que nous avons l'habitude de faire, mais c'était important d'être ici et de passer cette étape. Désormais, on a ce nouveau rêve de participer à une nouvelle finale, avec un choc à venir contre le Real Madrid", a souligné le défenseur central sur la chaîne beIN Sports.