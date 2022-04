Europa League: le Barça passe au travers, West Ham sort Lyon

Le Barça a vécu un véritable cauchemar au Camp Nou.

Le FC Barcelone était revenu de Francfort avec un nul, mais les hommes de Xavi ont explosé en plein vol ce jeudi à domicile contre les Allemands. Dès la 2ème minute, Eric Garcia commet un penalty que transforme Kostic (4', 0-1). Dans la foulée, les Catalans doutent et n'arrivent pas à revenir au score. Pire, Santos Borré trouve la lucarne de ter Stegen pour le deuxième avant la pause (36', 0-2). A l'heure de jeu, Kostic profite une nouvelle fois des largesses défensives catalanes pour planter le troisième (0-3). Dans les dernières minutes, Busquets réduit la marque (1-3) mais il n'y aura pas de nouvelle remontad malgré un dernier but de Depay sur penalty (90' + 10, 2-3).

Du côté de Lyon, on regrettait les occasions manquées à l'aller à 11 contre 10, et les regrets sont éternels. Un peu comme au Nou Camp, tout était fait à la pause puisque West Ham menait 0-2 à la pause, des buts signés Dawson et Rice. Au retour des vestiaires, Bowen assomait les Gones (0-3), avant une fin de match plutôt tranquille pour les Hammers.

Les affiches des demi-finales:

Francfort - West Ham

Laipzig - Rangers/Braga