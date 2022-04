Un fan de Liverpool est décédé avant le match contre Benfica

Liverpool a publié un communiqué dans lequel il annoncé avec tristesse que l'un de ses fans est mort avant le match de Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne (3-3) ce mercredi soir.

Selon le LiverpoolEcho, le supporter est tombé malade 20 minutes avant le début de la rencontre et des fans ont essayé de l'aider. Transporté à l'hôpital, il a été déclaré mort.

Un porte-parole du club a déclaré : "Avant tout, les condoléances et les pensées de tout le monde au club vont à la famille, aux proches et aux amis du supporter.

"Nous tenons à remercier les services d'urgence pour leurs efforts héroïques pour fournir des soins urgents et notre reconnaissance à nos professionnels médicaux, nos stewards et tous les supporters à proximité de l'incident pour leur assistance."

It is with great regret that we can confirm that a supporter who was taken ill ahead of last night’s fixture against Benfica has sadly passed away.



The thoughts of everyone at the club are with the supporter’s family, loved ones and friends.