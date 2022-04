Match arrêté au Red Star, dont les supporters s'opposent... au rachat par 777, groupe propriétaire du Standard

Visiblement, les supporters du Red Star, club historique de France, ne sont pas d'accord avec l'arrivée de 777 aux manettes.

À Liège, et même s'ils doivent encore faire leurs preuves, les nouveaux propriétaires américains ont été accueillis avec soulagement. Au terme de l'une des pires saisons de mémoire récente, le Standard a désespérément besoin d'un nouvel élan, et le divorce avec Bruno Venanzi semblait consommé. L'optimisme est donc de mise grâce à 777, nouvel investisseur qui doit ramener le club au premier plan.

Mais en France, 777 Partners crée déjà la polémique : ainsi, les supporters du Red Star, club historique de la région parisienne, s'opposent fermement à l'arrivée du fonds d'investissement à la tête du club. Ce vendredi soir, la rencontre entre le Red Star et Sètes, en National (l'équivalent de la D3) a ainsi été interrompu et arrêté définitivement suite à des jets de projectiles et de fumigènes. Des banderoles "777 not welcome" et des chants "777 cassez-vous" ont été entendus, rapporte France TV Info. Si le rachat n'a pas encore été officialisé, le propriétaire du club francilien est entré en phase de négociations exclusives pour la cession de 100% de ses parts.