Saint-Etienne retourne Brest et sort de la zone rouge

Saint-Etienne peut enfin fêter une victoire !

Humilié la semaine dernière sur la pelouse de Lorient, Saint-Etienne a pris sa revanche sur sa pelouse contre Brest ce samedi. Pourtant, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score via Honorat (8', 0-1) mais Les Verts ont de la ressource.

Un doublé de Camara (14' et 39') permet surtout aux joueurs de Dupraz de retourner leurs adversaires et de prendre trois points importants. En effet, avec 39 points, Les Verts sortent de la zone rouge avant les autres matches de ce week-end, laissant Clermont, Bordeaux et Metz derrière eux. Pour Brest, la fin de saison ressemble à un long fleuve tranquille.