Liverpool domine totalement Villarreal, qui devra réaliser un exploit au retour

Liverpool a été une classe au-dessus de Villarreal ce soir.

Villarreal était clairement venu à Anfield avec un objectif : rester en vie en vue du match retour, voire tenir toute la rencontre sans encaisser. Le Sous-Marin Jaune, surprise de ces demi-finales, avait peut-être aussi en tête de lancer l'une ou l'autre banderille en contre, mais il n'en aura pas été question. Liverpool pouvait déjà regretter de ne pas rejoindre les vestiaires sans avoir marqué, Salah et Mané passant tout près du cadre puis Thiago Alcantara le heurtant d'une lourde frappe.

En seconde période, même scénario : il n'y a tout bonnement qu'une équipe sur le terrain, et il fallait bien que ça craque. Ce sera, comme souvent, sur un léger coup de pouce du sort : Jordan Henderson envoie un centre dévié, que Rulli ne peut que dévier dans ses propres filets (53e minute, 1-0). Les Reds ne lâcheront plus leur proie et feront vite le break : Sadio Mané est trouvé par Mohamed Salah (2-0, 55e).

Liverpool aurait pu et peut-être dû alourdir le score pour s'assurer une qualification tranquille, car ce Villarreal sera certainement autrement plus joueur au retour. Mais ce soir, il y avait plusieurs classes d'écart...