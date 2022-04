Unai Emery avant d'affronter Liverpool : "Le facteur surprise s'estompe au fil des tours"

Avant d'affronter Liverpool en demi-finale aller de la Ligue des champions mercredi, l'entraîneur de Villarreal avoue qu'il sera compliqué de surprendre les Reds.

"Le facteur surprise s'estompe au fil des tours. Lors du premier match contre la Juventus (1-1, 3-0), il y a eu certains moments, dans les deux matchs même, où cela a joué. Quand on a été menés 0-1, le fait d'être la surprise a été plus important pour empêcher la domination de la Juventus de se produire encore plus", a confié Unai Emery en conférence de presse. avant de poursuivre. "Contre le Bayern (1-0, 1-1), le facteur surprise a été important : en jouant derrière, nous avons ensuite été capables de produire une performance et de réagir aux défis de l'adversaire et d'utiliser ce contexte pour les surmonter. Il y a eu d'autres choses en termes de jeu et de mentalité", a souligné le technicien espagnol.

"Ce facteur n'est pas présent aujourd'hui. Dans une demi-finale, les équipes qui sont ici le méritent. Les déclarations de Liverpool, de son entraîneur, de Van Dijk, montrent qu'ils respectent Villarreal, qu'ils nous connaissent, qu'ils connaissent les joueurs", a conclu Unai Emery.