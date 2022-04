Vincent Kompany est dans le viseur d'un club de Premier League !

Il ferait partie des pistes étudiées pour remplacer Sean Dyche, licencié en avril dernier. Les Clarets, 17es de Premier League, sont à deux points de la zone de relégation.

Vincent Kompany est dans le viseur Burnley, selon The Telegraph. Les nouveaux propriétaires des Clarets, qui ont limogé il y a quelques jours, Sean Dyche, manager iconique du club depuis 2012, ont dressé une liste de candidats pour reprendre les rênes de l'équipe dans laquelle on retrouve l'actuel coach d'Anderlecht, mais aussi Wayne Rooney (Derby County), Chris Wilder (Middlesbrough), Alex Neil (Sunderland) et Sam Allardyce (sans club).