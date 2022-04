Lukas Van Eenoo va retrouver la première division : "Je pense que nous serons armés pour la D1A"

Le joueur de Westerlo va regoûter aux joies du plus haut échelon de notre football.

Lukas Van Eenoo (31 ans) est champion de D1B cette saison avec Westerlo. Ce qui veut dire qu'il va à nouveau jouer en D1A, et surtout face à ses anciennes couleurs, le KV Courtrai, 4 ans après avoir définitivement quitté les Kerels.

Le milieu de terrain a accordé un entretien au KVK, l'occasion de se rémemorer ses 4 ans - entrecoupés de plusieurs prêts - passés au stade des Eperons d'Or. "J'ai passé un bon moment là-bas", dit-il. "Nous étions un vrai club familial et c'est comme ça à Westerlo d'ailleurs."

Van Eenoo n'a qu'une seule chose en tête : jouer la saison prochaine en D1A. " Nous avons eu quelques semaines de congé et nous nous entraînerons à nouveau du 12 au 24 mai. Ensuite, nous aurons des vacances jusqu'au 9 juin, après quoi les entraînements reprendront pour la nouvelle saison. Je pense que nous serons armés pour la première division", déclare-t-il, avant d'évoquer son avenir, qui s'écrira peut-être chez les Kerels. "J'ai déjà hâte de rejouer contre le KVK (...) (Reviendra-t-il ensuite en Flandre Occidentale ?) "Je pense que oui. Mes racines sont là-bas, mes amis y vivent. J'ai déjà un diplôme UEFA A. Je ne me vois pas devenir entraîneur principal tout de suite, mais entraîneur adjoint, ça me conviendrait."