Officiel : Yves Vanderhaeghe prolonge à Ostende

Le coach est désormais lié au club ostendais jusqu'en 2024.

Arrivé en remplacement d'Alexander Blessin au KV Ostende, Yves Vanderhaeghe restera sur le banc des Côtiers jusqu'en 2024. L'ancien coach du Cercle de Bruges, Courtrai et La Gantoise a en effet prolongé son contrat pour deux années supplémentaires.

"Je me suis toujours senti bien à Ostende, aussi bien par le passé que maintenant. Je ne m'en suis jamais caché et je suis donc heureux de pouvoir continuer ma deuxième période ici. Ces dernières semaines, j'ai travaillé en vue de la saison prochaine, sur le terrain et en dehors. Nous devons être prêts dès le premier jour pour vivre une saison aussi excitante", a réagi Vanderhaeghe.