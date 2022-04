Une icône du Parc Astrid donnera le coup d'envoi dimanche contre Bruges

Pour le topper de ce dimanche, une icône du Lotto Park sera de retour devant son public à l'occasion du coup d'envoi.

Le RSC Anderlecht a pris l'habiutde de mettre à l'honneur des légendes du club au moment du coup d'envoi symbolique de la rencontre. Ce dimanche, face au Club de Bruges, c'est un héros récent du club qui sera présent : Silvio Proto donnera le coup d'envoi du match, dans ce Lotto Park où il a remporté six titres de champion de Belgique.

Anderlecht compte sept points de retard sur le FC Bruges et jouera donc son va-tout dans la course à la seconde place, synonyme de ticket pour les préliminaires de la Ligue des Champions. Les Mauves sont à 10 points de l'Union Saint-Gilloise, leader, et à égalité de points avec l'Antwerp.