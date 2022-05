Ivan Perisic, indispensable à l'Inter Milan

L'ancien joueur du Club de Bruges et de Roulers fait partie des joueurs les plus importants chez les Nerazzuri depuis plusieurs années.

Régularité, sérieux, professionnalisme. Ces mots décrivent à la perfection la carrière d'Ivan Perisic. Passé par Roulers avant d'exploser au Club de Bruges - où il sera élu meilleur buteur de la saison 2010-2011 et footballeur pro de l'année, le Croate a ensuite écumé les pelouses des plus grands championnats européens, à Dortmund, Wolfsburg, le Bayern et l'Inter.

Ce dimanche, lors de la victoire importante face à Udinese (1-2), Perisic a fêté sa 250e apparition avec l'Inter avec un but, son 52e avec les Nerazzuri.

Replacé par Simone Inzaghi au sein de l'animation offensive, Perisic est toujours aussi important pour le club milanais. Il a en effet distribué 8 passes décisives cette saison, ce qui porte son total à 36 assists avec le club. Il est tout simplement le meilleur passeur de l'Inter depuis la saison 2007-2008, dépassant ainsi le Brésilien Maicon (35 assists).

Peut-être que les dirigeants intéristes devraient penser à prolonger le vice-champion du monde 2018 - et buteur en finale, lui dont le contrat expire en juin prochain...