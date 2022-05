Pour les U23, le plus dur commence

La première étape est passée, maintenant les clubs vont devoir travailler pour préparer une saison en D1B.

Depuis ce lundi, les dés sont jetés: Genk, Anderlecht, le Club de Bruges et le Standard ont terminé aux quatre première places du championnat U21 et ces U21 vont devenir des U23 et évoluer en D1B dans quelques semaines. Mais maintenant, le plus dur commence.

Tout d'abord, qui dit équipe en D1B dit effectif à 100% professionnel. Cela veut dire que tous les joueurs des noyaux devront avoir un contrat, ce qui va bien évidemment donner un peu de boulot aux directions des quatre clubs, même si ils ont déjà pris les devants depuis plusieurs semaines.

Ensuite, le staff. En plus d'avoir des coaches qui ont un diplôme UEFA Pro, le staff devra être complet avec les exigences pros, mais là aussi pour les quatre clubs qui sont concernés c'est déjà le cas depuis pas mal de temps.

Le plus compliqué, ce sera surtout d'organiser les rencontres. Pour jouer en D1B, il y a des exigences au niveau de la licence qui doivent être respectées. Cela veut dire par exemple que le Standard ne pourra pas jouer à l'Académie. Le Club de Bruges U23 va jouer à Roulers, car il y a déjà deux rencontres organisées par week-end au Jan Breydel.

Ces changements vont aussi impacter.... la sécurité. Par exemple, le Standard, Seraing et le FC Liège (en cas de rencontre à Rocourt) vont devoir aussi se partager les forces de l'ordre, alors une équipe pro en plus serait un casse-tête pour tout le monde. Bref, la qualification de ce lundi n'est que le début du changement.