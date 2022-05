Nouveau coup dur pour Ruud Vormer

D'intouchable à troisième choix... Ruud Vormer a dû le remarquer à l'entraînement : il ne sera pas le remplaçant de Mats Rits face à l'Union.

Selon Het Nieuwsblad, Schreuder aura préféré Balanta pour remplacer Rits, longtemps blessé. Cependant, Vormer était toujours autorisé à se présenter dimanche lorsque Rits s'est blessé, mais son remplaçant n'a pas été immédiatement nommé. Parce qu'il y aura bientôt une bataille au Parc Duden, Schreuder opte pour le choix Balanta.

Il n'a pas non plus beaucoup gagné en rythme ces derniers temps, mais il est un peu plus défensif. Ce sera un coup dur pour le capitaine Vormer, après avoir été écarté par Clément et Schreuder plus tôt cette saison.