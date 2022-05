Officiel : Mikel Arteta prolonge à Arsenal

L'Espagnol restera à la tête des Gunners jusqu'en 2025.

Arsenal a annoncé ce vendredi que Mikel Arteta restera l'entraîneur principal jusqu'en 2025. L'Espagnol est en place à la tête des Gunners depuis décembre 2019.

"Nous voulons amener le club au niveau supérieur et rivaliser avec les meilleures équipes. Pour ce faire, nous devons jouer la Ligue des champions. Nous devons être en mesure de faire évoluer l'équipe, d'améliorer nos joueurs, d'améliorer tous les départements, de générer encore plus de connexion avec nos fans, d'améliorer l'atmosphère à l'Emirates, d'être en mesure de recruter les meilleurs talents et les meilleures personnes pour ce club afin de conduire ce projet à ce niveau", a réagi Arteta.

En outre, Jonas Eidevall, coach de la section féminine, a prolongé jusqu'en 2024.