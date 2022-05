Goots n'a aucun doute : "Il est le principal responsable de la défaite de l'Antwerp"

Le Royal Antwerp FC a subi une défaite cuisante (0-4) à domicile contre Anderlecht ce dimanche.

"Je comprends que Priske préfère que sa défense joue depuis l'arrière plutôt que de lancer de longs ballons à Frey qui ne produisent rien de toute façon, mais il ne faut pas exagérer en jouant toujours dos au gardien", a déclaré Patrick Goots dans Gazet Van Antwerpen.

Pour Goots, il est inacceptable que Brian Priske ne sache pas comment faire naître le feu dans son équipe. Il est donc le principal responsable de la défaite. "Pas au début et pas pendant le match. En plus de cela, il a commis l'erreur cruciale du match, en changeant trop rapidement de système et en repassant à une défense à quatre."

Bien qu'Anderlecht se soit également très bien comporté. "Anderlecht a très bien géré la situation, avec une bonne organisation et beaucoup de mouvements, et en s'appuyant sur la vitesse d'Amuzu pour faire mal à Anvers à chaque fois."