Hannes Delcroix rêve d'une sélection chez les Diables

Cela faisait un moment qu'on ne l'avait plus vu, mais Hannes Delcroix est de nouveau dans le noyau d'Anderlecht. Il rêve déjà de la prochaine étape.

"Il faut continuer à travailler dur pour revenir sur le terrain le plus vite possible, et je l'ai fait, mais ce n'est pas évident tous les jours", a déclaré Hannes Delcroix à Het Nieuwsblad.

Le manque de défenseurs en forme chez les Diables Rouges pourrait lui ouvrir les portes vers la sélection nationale. "J'en serais très content, mais ça dépendra surtout de moi", réalise-t-il.

"Je me sens à nouveau complètement en forme. Plus rien ne me gêne et je me sens libéré. Ce n'est que vers la fin que je me suis senti fatigué aujourd'hui (dimanche), mais la condition reviendra en faisant à nouveau des courses complètes."