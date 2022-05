Kevin Debaty : "Nous avons toujours répondu présents quand nous étions dos au mur"

Ce samedi, le RFC Liège se déplacera à Dessel pour le compte de la troisième journée des Playoffs.

Le RFC Liège s'est incliné à Dender (2-0) mercredi dernier. Les Flandriens l'ont emporté face à leur unique rival pour la montée et dépassent ainsi les Sang et Marine au classement. "Si la défaite a été digérée ? Nous n'avons pas le choix vu que les matchs s'enchaînent et que nous jouons tous les trois jours. Nous n'avons pas le temps de réfléchir et de nous poser des questions. Il faut directement se remettre dans le bain. Nous avons pris un coup sur la tête qui nous a permis de comprendre que rien n'était acquis à l'avance", a confié Kevin Debaty en conférence de presse.

Le fait d'être désormais deuxième n'inquiète pas les Liégeois. "Nous avons toujours répondu présents quand nous étions dos au mur. La motivation et la détermination du groupe fera à nouveau la différence, j'en suis persuadé", a expliqué l'ancien portier de Waasland-Beveren.

Malgré sa défaite, le matricule 4 a encore son sort entre ses mains. "Tout le monde est déterminé dans ce Tour final. Il nous reste quatre matchs à gagner. Notre objectif n'a pas changé, nous voulons monter en D1B. Nous avons fait beaucoup d'efforts cette saison pour atteindre cet objectif même si nous avons perdu quelques points. Place à Dessel ce samedi, une équipe contre qui nous avons partagé l'enjeu à deux reprises et qui est forte dans les duels. Il faut jouer notre football et aller prendre les trois points là-bas", a conclu Kevin Debaty.