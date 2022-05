Oliver Kahn envoie un message très clair à Robert Lewandowski

Courtisé par le FC Barcelone, l'international polonais avait sous-entendu que le match face à Wolfsburg serait sa dernière apparition sous le maillot bavarois.

Malgré l'insistance de Robert Lewandowski (33 ans, 34 matchs et 35 buts en Bundesliga cette saison), les dirigeants du Bayern Munich n'ont pas l'intention d'accepter son départ lors du prochain mercato estival.

Le président bavarois Oliver Kahn a envoyé un message très clair à l'international polonais en marge des célébrations pour le titre de champion d'Allemagne ce dimanche. "Il n'y a pas de remplaçant pour un tel joueur de classe mondiale. Il a un contrat, je pars donc du principe qu'il l'honore. C'est son droit le plus strict de ne pas prolonger son contrat dans ce cas. Nous connaissons cet alarmisme du passé. Ce n'est pas quelque chose qui nous cause des maux de tête. Nous avons fait une offre à son agent. Il a rejeté cette offre. C'est son droit. Le fait est : il a un contrat et il le remplira. Basta !", a conclu l'ancien gardien allemand pour BR24 Sport.