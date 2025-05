Les frères Hazard à nouveau réunis pour un tournoi des plus prestigieux

Les Hazard et le golf, c'est une histoire d'amour qui n'est pas prête de s'arrêter. La famille sera d'ailleurs bien représentée au Soudal Open.

Eden et Thorgan Hazard ont déjà eu l'immense fierté de jouer côte à côte au football à un niveau professionnel, et même en équipe nationale belge. Les deux frangins seront également prochainement coéquipiers au golf.

Ils vont ainsi participer au tournoi Pro-Am et représenter le Domaine du Mont Garni au prestigieux Soudal Open, qui se tiendra sur le parcours du Rinkven Golf Club de Schilde (Anvers) la semaine prochaine. L'année dernière, 15 000 personnes avaient assisté à l'événement. Des golfeurs comme Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts seront parmi les têtes d'affiche plus tard dans la semaine.

Les Hazard en famille

C'est la première fois que les deux frères jouent ensemble dans ce type de tournoi. Ils ne seront pas les seuls footeux engagés puisque la liste des participants renseigne également un certain Wesley Sonck.

Mieux, le cousin Antoine figure également dans l'équipe des Hazard. Et il devrait en être la pièce maîtresse, pouvant se targuer d'être celui des trois qui présente la plus grande maîtrise de la discipline.

Antoine Hazard dispose d'un handicap de 5, contre 21 pour Thorgan et 36 pour Eden, qui n'ont logiquement pas eu le temps de longuement s'adonner au golf pendant leur carrière footballistique.