"Retrouver l'identité du Standard" : les premiers mots de Marc Wilmots en tant que nouveau directeur sportif des Rouches

Marc Wilmots et Pierre François ont de claires ambitions : refaire du Standard un club à l'ADN liégeois, qui retrouve sa place au sommet du football belge. Les deux hommes se sont livrés à la presse pour la première fois depuis leur arrivée.

Ce vendredi, une conférence de presse particulière s’est tenue à Sclessin. À la veille du match Standard - Dender, sans enjeu sportif, ce n’était pas l’habituel point presse avec l’entraîneur Ivan Leko et un joueur qui était programmé, mais bien la présentation des deux nouvelles figures fortes du club : Pierre François, nommé manager général, et Marc Wilmots, nouveau directeur sportif.

Tous deux ont affiché clairement leurs ambitions : refaire du Standard un club à l’ADN liégeois affirmé et retrouver une culture de la victoire.

Les joueurs étrangers devront apprendre le français"

"Le Standard est le club que j’aime", a déclaré Marc Wilmots. "Il repart d’une page blanche sur le plan financier, et moi, je vais m’occuper du sportif. Pierre François m’a contacté, j’ai rencontré Giacomo Angelini à deux reprises, et le courant est bien passé. Nous voulons retrouver l’identité du Standard : être liégeois, parler français. C’est pour cela que les joueurs étrangers qui viendront devront apprendre la langue. C’est une question d’intégration."

Marc Wilmots veut retrouver un Standard offensif

Marc Wilmots a aussi tenu à saluer le travail de son prédécesseur, Fergal Harkin : "Je l’ai rencontré à l’académie et je l’ai félicité pour son travail dans un contexte difficile. Les conditions sont différentes aujourd’hui, et c’est à moi de reprendre le flambeau. Dans ce genre de situation, soit on fuit, soit on s’implique avec des gens motivés. Il faut produire du jeu, du spectacle, et ramener l’ADN du Standard."

Il a insisté sur la nécessité d’une direction sportive claire et unifiée, rappelant une mauvaise expérience passée : "À Schalke, ça ne s’est pas bien passé car trop de personnes prenaient des décisions sans être sur la même longueur d’onde. Ici, ce sera différent. Un directeur sportif doit gérer l’ensemble du sportif, de l’académie à l’équipe première. Quand tout le monde décide, ça ne fonctionne pas. Il faut trancher et assumer."

Revenir rapidement dans le top 6"

Conscient de la situation actuelle du club, Wilmots se veut ambitieux mais lucide : "Il y a beaucoup d’équipes devant nous, mais on ne veut pas se focaliser sur elles. Notre priorité est de reconstruire le Standard de l’intérieur. Le premier objectif est de revenir dans le top 6 le plus rapidement possible et de remettre le club à la place qu’il mérite. On ne veut pas faire de promesses aveugles, mais si on met en place un bon fonctionnement sportif avec une bonne dose de travail et de respect, le Standard reviendra."