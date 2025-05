La différence entre Anderlecht et Bruges, pas une histoire de qualités ? "C'est le plus gros travail qui nous attend"

Après la défaite contre l'Union et celle en finale de Coupe, Besnik Hasi veut envoyer un signal fort pour le dernier match à domicile d'Anderlecht cette saison. Il attend une réaction de ses troupes contre le Club de Bruges.

Après la faible performance contre l'Union, l'entraîneur était visiblement frustré. "Je pensais que nous pourrions jouer plus librement, moins de pression... Mais c'était le contraire. Nous étions simplement moins bons. La façon dont nous avons perdu, j'étais vraiment en colère à ce sujet. Ce que nous avons montré, ce n'était pas digne d'Anderlecht", explique Besnik Hasi en conférence de presse.

L'espoir réside dans le fait que la défaite en finale de la Coupe contre le Club de Bruges suscite des sentiments de revanche. "Cela devrait être le minimum requis. Si nous nous prenons au sérieux, nous devons réagir. Nous devrons nous poser de grandes exigences pour rectifier le tir".

Une réaction d'orgueil ?

Selon Hasi, la lutte pour le titre entre Bruges et l'Union n'est pas un sujet de discussion au sein du groupe de joueurs. La concentration est ailleurs, dans l'intensité à retrouver sur le terrain : "Les entraînements étaient plus agressifs, plus intenses. Nous savons ce qui n'a pas fonctionné en finale, ce que nous devons améliorer. Cette semaine, j'ai vu des progrès. Mais il faut le montrer dimanche".

Concernant l'action de protestation annoncée par les supporters contre le président Wouter Vandenhaute, Hasi se montre nuancé. "J'espère bien sûr qu'ils nous soutiendront, mais je les comprends aussi. Ils attendent un grand club. Et nous avons assez de qualités, mais ce n'est pas assez visible. Le Club de Bruges a une équipe solide et de l'expérience en Ligue des champions. Nous avons la qualité, mais la différence majeure réside dans la mentalité. C'est ce qui compte vraiment et c'est le plus gros travail qui nous attend".

Avec un dernier match à domicile à disputer, contre le rival de toujours, les attentes sont élevées. "La réaction doit venir. Non seulement à cause de Bruges, mais pour nous-mêmes. Pour tout ce que ce club est censé représenter".