Il n'y a pas que Seraing : Karim Belhocine bientôt de retour dans l'un de ses anciens clubs ? Sa réponse n'a pas traîné !

Karim Belhocine est soulagé d'être parvenu à maintenir les Francs Borains après deux ans d'inactivité en tant qu'entraîneur. Mais il a décidé de ne pas poursuivre l'aventure.

Quand il a rejoint le Stade Robert Urbain au mois de novembre, les Francs Borains ne comptaient que sept points : "Je suis soulagé, car j’ai toujours eu la hantise de faire descendre un club en tant qu’entraîneur. Cette crainte existait déjà à Courtrai. Comme aux Francs Borains, c’est cela qui me motivait chaque matin. Ce passage à Boussu restera comme un moment très important dans ma carrière de coach", explique-t-il au journal Le Soir.

Une crainte qui a également motivé son choix de partir ? "Le club voulait me garder, mais j’ai moi-même pris la décision de partir. Et ce n’est absolument pas pour des raisons financières ou un manque d’ambition de la direction, comme certains l’imaginent. J’avais rempli mon contrat et je souhaitais partir en bons termes, tout simplement".

Dans le flou pour la suite

Après deux ans hors du circuit depuis son C4 à Courtrai, Karim Belhocine s'est en tout cas relancé. Attendra-t-il à nouveau aussi longtemps avant de se recaser ? Il serait dans les petits papiers de Seraing. Selon nos informations, son nom a également été évoqué du côté de Courtrai (relégué en D1B et orphelin de Bernd Storck), sans que l'on puisse parler d'avancées concrètes à ce stade.

L'entraîneur franco-algérien dément avoir quitté les Francs Borains pour mieux signer ailleurs dans la foulée, que ce soit à Courtrai ou dans un autre club : "Je comprends que même mes joueurs et mes dirigeants ont du mal à le croire, mais je peux vous jurer que je ne sais actuellement pas ce que je ferai la saison prochaine".

Rebondir en Pro League ? Il ne ferme pas la porte pour autant : "Il faut demander cela aux clubs éventuellement intéressés, pas à moi. Evidemment que j’ai repris goût au terrain, mais tout ne dépend pas de moi".