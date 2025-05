Une absence qui pourrait coûter cher à l'Union au Bosuil : le plan de Pocognoli pour faire un grand pas vers le titre

Demain soir, l'Union Saint-Gilloise peut frapper un grand coup à l'Antwerp. Sébastien Pocognoli est apparu serein mais déterminé en conférence de presse.

L'Union Saint-Gilloise est à deux marches de décrocher un historique titre de champion de Belgique. Les Unionistes pourraient même être sacrés ce weekend en cas de victoire à l'Antwerp et de défaite du Club de Bruges à Anderlecht. Mais les Saint-Gillois doivent se concentrer sur leur match, ils jouent d'ailleurs en premiers.

"Un avantage ou un désavantage de jouer avant Bruges ? C’est à eux qu’il faut demander cela. On peut retourner la question comme on veut. Si on fait le job, on pourra regarder Bruges de la maison. Je pense qu’on devra faire un 28 sur 30 pour être champion", explique Sébastien Pocognoli, dans des propos relayés par la RTBF.

Pas de Burgess contre l'Antwerp

Il ne compte pas dévier de la feuille de route : "Nous avons tracé une ligne tout au long de l’année pour arriver dans ce genre de situation où mon coaching devra rester quasiment le même. La pire erreur, ce serait de tout changer maintenant. Il y a évidemment des petites choses qui changent dans la préparation du match en fonction de l’adversaire mais les grandes lignes restent les mêmes depuis le début de saison et elles seront tracées jusqu’au bout".

Les joueurs parviendront-ils à résister à la pression, capacité qui a parfois fait défaut au pire moment les saisons précédentes ? Poco parle d'un vestiaire "jeune mais mature", capable de "travailler mais aussi en mesure de rigoler et de relâcher la pression".

Mais au Bosuil, son équipe devra faire sans Christian Burgess, suspendu après avoir pris le carton jaune de trop face à Anderlecht. Un coup dur pour la défense, le point fort de l'Union dans ces Playoffs avec seulement deux buts encaissés en huit matchs : "Je considère que j’ai cinq titulaires en défense. Peu importe qui joue, ils répondent tous présent. C’est pour moi la clé du succès de cette année, le fait d’avoir cinq défenseurs fantastiques. Burgess va manquer sur certains aspects du jeu mais je suis tout à fait confiant que celui qui va le remplacer va le faire de manière très brillante".