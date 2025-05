Un entraîneur bien connu de la D1 ACFF se livre sur son combat contre la maladie : "Je suis devenu totalement handicapé"

Manu Valoir a quitté Stockay en octobre dernier. Il aurait pu reprendre du service depuis lors mais n'est plus en état de travailler.

Depuis son départ de Stockay, Manu Valoir se fait très discret. Il est sorti de son silence pour accorder une interview à D1 Media. Il y explique avoir été frappé par une maladie très virulente : "Quand ça vous tombe dessus, vous ne vous y attendez pas. J'ai 47 ans, j'ai une vie assez saine. C'est parti de quelque chose de bénin. Pour faire court, la maladie s'est développée très rapidement. Avec mon entourage, on a pensé que j'avais un cancer foudroyant et que j'allais partir très rapidement".

Il faut dire que les symptômes étaient extrêmement lourds : "Je suis devenu totalement handicapé, je ne savais plus bouger, je n'avais plus l'usage de mes jambes, de mes bras. C'était très traumatisant : impossible de dormir, de manger, de faire quoi que ce soit. Quand vous vous voyez vous dégrader sans savoir y faire quoi que ce soit...".

"Je suis quelqu'un d'hyperactif, de très fier, qui va de l'avant. Et là vous vous posez réellement des questions sur ce qui va suivre, vous avez une famille, des enfants. Vous n'avez pas envie qu'ils vous voient souffrir et commencer à dégénérer comme ça", explique-t-il.

Accepter pour mieux repartir de l'avant

Aujourd'hui, il en sait enfin plus : "Il a fallu énormément de temps avant que l'on ne découvre ce que j'ai. Finalement, c'est un PET-scan qui a découvert la maladie. C'est une maladie auto-immune qui s'attaque en général aux personnes qui ont autour de 70 ans. C'est assez exceptionnel qu'une personne de moins de 70 ans soit touchée".

"A partir du moment où j'ai su ce que c'était, je suis rentré dans un premier traitement, qui va, j'espère, fonctionner. Aujourd'hui, je ne sais plus travailler, je ne sais plus entraîner. J'ai pas mal de club de D1 et D2 ACFF qui m'ont contacté. Et je dois refuser, sans que personne ne soit au courant de ma situation, parce que je n'ai pas voulu en parler", explique l'ancien entraîneur stockali.

L'heure est maintenant à remonter la pente : "Il a fallu du temps pour accepter ce qui m'arrive. Aujourd'hui, je l'ai accepté, je vais mieux, je suis prêt à en parler, je le fais aujourd'hui, je crois que c'est la première fois. Moralement, ce n'est pas facile tous les jours, mais j'ai la chance d'être accompagné par une famille et un ancien staff exceptionnels". La rédaction de Walfoot tient à adresser à Manu Valoir ses vœux de rétablissement les plus sincères, lui souhaitant ainsi qu'à ses proches beaucoup de courage dans cette épreuve.