C'est décidé : un ancien espoir belge raccroche les crampons à 33 ans

Igor Vetokele reste sur une saison cauchemardesque du côté de Lommel. Il a décidé de faire un pas de côté et de mettre un terme à sa carrière.

Les derniers ont été très pesants pour Igor Vetokele. Non seulement Lommel a traversé une très grave crise cette saison, au point de devoir se serrer les coudes dans la lutte pour le maintien, mais l'attaquant de 33 ans ne jouait plus que des miettes : pas une seule titularisation depuis le match inaugural au mois d'août.

Il disposait encore d'un an de contrat avec le club mais a trouvé un accord pour arrêter les frais et raccrocher les crampons, ne voulant pas continuer à s'asseoir sur son bail en ne se sentant plus à sa place.

Vetokele met ainsi un terme à une carrière professionnelle qui aura duré 14 ans. Formé à Ostende et à La Gantoise, il se révèle lors de la saison 2011/2012 au Cercle de Bruges, ce qui lui vaut un transfert à un million d'euros au FC Copenhague.

Une deuxième partie de carrière plus difficile

Sa saison à 13 buts au Danemark lui ouvre alors les portes du Charlton de Roland Duchâtelet. Vetokele fait aussi parler la poudre en Championship avec 11 buts et 9 assists lors de la saison 2014/2015. Mais sa deuxième saison en Angleterre est plus compliquée. Son retour en Belgique n'est pas non plus couronnée de succès, que ce soit à Zulte Waregem, Saint-Trond ou Westerlo, jusqu'à ce dernier passage à Lommel.

Avec son sens du but et sa robustesse dans le duel, Igor Vetokele était autrefois considéré comme un espoir belge, marquant d'ailleurs 4 buts avec les Diablotins. Mais en 2014, il avait choisi la nationalité sportive angolaise.