Un danger qu'il ne faudrait pas sous-estimer pour le barrage européen de Charleroi : "On ne prendra pas de risques"

Une semaine après le match fou contre Westerlo (victoire 4-3), Charleroi se déplace à Malines. Les Zèbres sont certains de disputer le barrage européen contre le cinquième des Playoffs 1 mais veulent surtout conserver leur bonne dynamique.

Une victoire homérique au Mambourg, une première place assurée : Charleroi a vécu quelques journées euphoriques : "On a vécu une belle semaine. Tout le monde est heureux de jouer cette finale", confirme Rik De Mil en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Les joueurs ont reçu quatre jours de repos bien mérités après être revenus de loin samedi dernier. Mais il n'est pas question de relâcher la bride pour autant : "On s'est concentré à nouveau. Notre plus grand challenge, c'est de garder cet état d'esprit de vainqueur".

En attendant le barrage du 29 mai, il y a une dynamique à entretenir, et cela commence demain à Malines : "Ça doit nous servir de préparation pour le barrage européen car il y a beaucoup de similitudes entre Malines et l'Antwerp. Et je connais Fred Vanderbiest. Il va tout faire pour motiver son équipe. Des joueurs comme Hairemans voudront terminer en beauté à domicile avant leur départ".

La gestion des cartes jaunes

Daan Heymans ne sera pas de la partie pour ce déplacement derrière les anciennes casernes malinoises, il est suspendu. Adem Zorgane et Mardochée Nzita sont quant à eux à un carton jaune du match de suspension. Un élément dont il faudra forcément tenir compte dans la perspective du barrage.

"On ne va pas prendre de risques face à Louvain la semaine prochaine mais ici, la question ne se pose pas. On va tout faire pour gagner ce match", confirme De Mil, qui pourra sans doute à nouveau compter sur Isaac Mbenza, de retour de blessure.