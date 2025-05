Un Brugeois absent pour la fin de saison, Vanaken forfait contre Anderlecht ? La mise au point de Nicky Hayen

Hans Vanaken sera-t-il en forme pour le match de dimanche contre Anderlecht ? Les problèmes à la cheville du triple Soulier d'Or rendent sa participation incertaine.

Hans Vanaken donne de sa personne pour finir la saison avec le Club de Bruges. Sorti touché à la cheville contre l'Union Saint-Gilloise, il est tout de même parvenu à tenir sa place contre Genk et La Gantoise mais n'a terminé aucun des deux matchs, un fait rare pour lui. Cette semaine, il était présent à la soirée de gala de Lommel ; les personnes présentes sur place ont pu constater que sa cheville était méchamment enflée.

Lors de la conférence de presse de ce vendredi, Nicky Hayen n'a pas osé se prononcer sur la participation de Vanaken au match contre Anderlecht. "Seul Talbi manquera le reste de la saison. Nous essayons de préparer le reste des joueurs blessés, tels que Ferran Jutgla et Hans Vanaken, pour le match de dimanche".

Le Club ne veut pas dévier de sa trajectoire

Le flou est donc bien réel autour de Vanaken, même si Hayen y croit : "Tout le monde sait à quel point il est tenace. S'il peut jouer, il le fera. Que ce soit avec nous ou avec l'équipe nationale. Pour guérir vraiment de sa blessure, il a simplement besoin de repos. Malheureusement, cela ne sera pas le cas dans les dix prochains jours".

Le Club a déjà battu Anderlecht à quatre reprises cette saison et tentera de le faire une dernière fois dimanche. La dernière défaite des Brugeois sur le terrain de leur rival mauve remonte à plus de quatre ans. Le score était alors de 2-1 avec des buts de Noa Lang, Lukas Nmecha et Albert Sambi-Lokonga. Depuis, les Blauw en Zwart ont disputé sept déplacements à Anderlecht sans défaite. Dont trois victoires sur les quatre derniers matchs.

Néanmoins, Nicky Hayen sait que ce ne sera pas une rencontre facile : "Ces séries ne garantissent pas une victoire. Vous commencez toujours un match à égalité. Ce n'est pas parce qu'Anderlecht traverse une période difficile qu'ils se laisseront dominer". L'hommage à Jan Vertonghen chauffera également tout le monde à blanc : "Cela va sans aucun doute créer une autre dynamique dans le stade. Nous devons être prêts pour cela".