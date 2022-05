L'Excel Mouscron aurait trouvé un repreneur !

La situation de l'Excel Mouscron pourrait bien s'éclairer.

Ruddy Naessens, directeur marketing de l'Excel Mouscron, avait déjà révélé il y a quelques jours que des investisseurs suisses l'avaient contacté en vue d'une reprise du club. "Les discussions sont en cours", expliquait-il, optimiste, à No Télé.

Désormais, un accord semble avoir été trouvé. Via son compte Facebook, Naessens a révélé la bonne nouvelle. "Pas de faillite ! Nouvelle réunion dans deux semaines", écrit-il. Il s'agirait bel et bien toujours des investisseurs suisses. Ceux-ci éviteraient ainsi la radiation pure et simple du club. L'Excel Mouscron pourrait ainsi repartir de la D2 Amateurs.