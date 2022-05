Officiel : Un entraîneur japonais passé par le STVV et le Barça à Deinze la saison prochaine

Alors que le mercato estival n'a pas encore officiellement commencé, le SK Deinze se montre déjà très ambitieux pour la saison prochaine tout en misant énormément sur la jeunesse, en témoigne le premier contrat professionnel offert à Nathan Elyn ce matin.

En outre, le club dont l'ambition à court terme est de monter en D1A vient d'officialiser Takhisa Shiraishi en remplacement de Wim De Decker, T1 cette saison. L'entraîneur japonais, passé par le staff du STVV et par la Masia, devient le tout premier entraîneur japonais en Belgique. Il s'agit de sa deuxième expérience en tant qu'entraîneur principal, après son passage à Sant Gabriel, en Espagne.

Takahisa Shiraishi becomes the new head coach of KMSK Deinze. Welcome, Taka!



