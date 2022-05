Un jeune gardien de Deinze signe son premier contrat pro

L'ambitieux club de D1B mise sur l'avenir.

Passé par les jeunes de La Gantoise puis de Lokeren, Nathan Elyn évolue à Deinze depuis 2020. Le gardien de 19 ans, faisant partie du noyau U21 mais ayant été sélectionné chez les A à 5 reprises cette saison, a signé son premier contrat pro ce mardi. Il a signé pour deux ans, avec option.

"Je joue au KMSK Deinze depuis deux saisons maintenant et je me sens chez moi ici dans le club. J'ai beaucoup progressé depuis un an et je suis très fier de signer mon premier contrat professionnel ici", s'est réjoui le jeune portier.

Le directeur sportif Ádrian Espárraga est également satisfait de cette opération : "Nathan est un jeune gardien avec beaucoup de potentiel. Il a fait des progrès fantastiques au cours de la dernière saison et nous nous attendons à ce qu'il continue à améliorer ses capacités. Il connaît le club et pourrait être un joueur important pour Deinze à court terme."