Erik Ten Hag met deux défenseurs sur la liste des transferts

Manchester United a besoin d'un grand ménage pour retrouver son lustre d'antan. Et ça, Erik Ten Hag l'a bien compris. L'entraîneur néerlandais, qui prendra les rênes du club Mancunien la saison prochaine, commence déjà à constituer son noyau et à effectuer des changements dans l'effectif. En outre de l'arrivée potentielle de Jurrien Timber en provenance de l'Ajax Amsterdam, la ligne défensive continue de se métamorphoser. Selon Fabrizio Romano, Eric Bailly et Aaron Wan-Bissaka peuvent tous deux quitter le club cet été en cas d'offre intéressante.

