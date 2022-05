Pas de dernier but pour Divock Origi à Anflied

Liverpool joue son dernier match de la saison à Anfield, une rencontre qui pourrait lui offrir le titre en cas de victoire combinée à un faux-pas de Manchester City.

Après la confirmation de son départ, Divock Origi ne sera finalement pas de la partie pour cette dernière dans l'antre des Reds. Pas sur le terrain en tout cas, car le Belge souffre d'une légère blessure et n'est donc pas repris dans le groupe comme l'indique la feuille de match.

L'attaquant de 27 ans, très apprécié des supporters, n'aura donc pas la chance de planter un dernier but à Anfield, mais devrait certainement se joindre à ses coéquipiers en fin de match pour faire ses adieux.

This is how we line up for the final day of the @premierleague season 👊🔴



Divock Origi misses out with a minor muscle issue.#LIVWOL