Marseille pense à deux Lensois

A peine qualifié pour la Ligue des Champions, Marseille pense à la saison prochaine.

L'Olympique de Marseille est décidément fan du RC Lens ! Samedi, le club nordiste, en accrochant l'AS Monaco (2-2), a aidé la formation phocéenne à obtenir la 2e place du classement en Ligue 1, synonyme d'une qualification directe en Ligue des Champions. Et désormais, le président olympien Pablo Longoria pourrait cibler deux joueurs de l'effectif de l'entraîneur Franck Haise.

En effet, selon les informations de la radio RMC, l'Espagnol apprécie les profils du piston droit Jonathan Clauss (29 ans, 37 matchs et 5 buts en L1 cette saison) et du milieu de terrain Seko Fofana (27 ans, 38 matchs et 8 buts en L1 cette saison). Avec les difficultés de Pol Lirola, l'international français pourrait apporter de la concurrence à ce poste et permettre le retour de Valentin Rongier dans l'entrejeu. De son côté, l'Ivoirien se retrouve suivi par l'OM depuis plusieurs mois et pourrait incarner un renfort intéressant après le départ de Boubacar Kamara, qui devrait rejoindre Aston Villa.