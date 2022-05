Bonne nouvelle pour Liverpool

Excellente nouvelle pour les supporters des Reds. Liverpool va pouvoir compter sur ses forces vives pour affronter le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. En effet, le club de la Mersey vient d’annoncer que Thiago Alcantara et Fabinho étaient bien présents dans le groupe de Jürgen Klopp à la veille du match le plus important de la saison. Les deux joueurs étaient incertains après s’être blessé lors des dernières semaines.

Thiago and Fabinho will be included in our travelling squad for the #UCLfinal against Real Madrid.