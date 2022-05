Klopp fataliste: "Nous avons tiré 23 fois et cadré 9 fois..."

Le coach de Liverpool restait cependant très classe dans sa réaction.

Malgré une nette domination en matière d’occasions, Liverpool s’est incliné ce samedi contre le Real Madrid (0-1) en finale de la Ligue des Champions. Une grosse désillusion pour les Reds et leur entraîneur Jürgen Klopp, qui se montre toutefois beau joueur envers la Maison Blanche.

"Qu’est-ce qui nous a manqué ce soir ? Un but. On a tiré 23 fois et cadré neuf fois, c’est un super nombre pour une finale, mais il faut que la balle franchisse la ligne… Courtois a été l’homme du match, ça veut tout dire. Peu importe le type de but qu’on aurait pu marquer, il nous a manqué ce but. C’est comme ça, il faut l’accepter. (…) Bravo au Real Madrid. Je l'ai dit à tous les joueurs, à tout le monde au Real, bravo. Quant à nous, on reviendra encore", a sobrement lâché l’Allemand, rempli de classe.