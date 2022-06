Rudi Cossey en route pour le Sporting de Charleroi ?

Les Carolos ont perdu un adjoint avec le départ de Samba Diawara qui a rejoint Felice Mazzù à Anderlecht.

Rudi Cossey pourrait rejoindre le Sporting de Charleroi et ainsi compléter le staff carolo, selon nos confrères de la DH. Non prolongé du côté de l'Antwerp après les arrivées de Marc Overmars et Mark van Bommel, le Bruxellois âgé de 60 ans aurait entamé des discussions avec les Zèbres il y a plusieurs jours. L’accord pourrait être signé d’ici la fin de la semaine.