Un Mouscronnois pour renforcer le flanc gauche du STVV ?

Sans club depuis la faillite de Mouscron, Eric Bocat pourrait rejoindre Saint-Trond gratuitement.

Malgré la faillite du club après une saison incroyablement difficile tant sportivement qu'extra sportivement, le noyau de Mouscron jouit cependant de talents qui pourraient faire envier plusieurs clubs de D1A. Et c'est notamment le cas d'Eric Junior Bocat. Arrivé en provenance de l'équipe espoirs de Lille durant le mercato estival de l'année 2020, ce latéral gauche français de 22 ans a disputé huit rencontres de Jupiler Pro League avec les Hurlus avant la relégation en D1B. Cette saison, Eric Bocat a pris part à 25 matches, pour un total d'un but et de deux passes décisives. Selon Het Belang van Limburg, le joueur qui a réalisé une belle partie de sa formation à Dijon devrait rejoindre Saint-Trond cet été. Selon le média Limbourgeois, l'opération serait presque finalisée.