Saint-Trond arrache le partage contre une équipe de P1

Les Canaris disputaient leur première joute amicale de leur préparation estivale ce samedi après-midi.

Bernd Hollerbach a débuté la rencontre en alignant d'entrée de jeu Alex Craninx (ex-Seraing), Laurent Dumont (ex-Standard) et Eric Junior Bocat (ex-Mouscron). Saint-Trond a ouvert le score rapidement via un penalty de Christian Brüls (16e). En deuxième mi-temps, Zepperen-Brustem a égalisé via Van Helden (57e). Dix minutes plus tard, les locaux prenaient les commandes de la rencontre. Le STVV a commencé à mettre de plus en plus de pression pour revenir et c'est Kagawa qui arrachera le partage en toute fin de rencontre (90e), 2-2;

