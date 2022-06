Ishak Belfodil (ex-Standard) à l'Hertha Berlin, stop ou encore ?

Le contrat de l'Algérien expire cet été.

Ancien joueur du Standard entre 2016 et 2018 - avec un prêt d'une saison au Werder Brême - Ishak Belfodil (30 ans) était arrivé l'été dernier à l'Hertha Berlin en provenance d'Hoffenheim. Un an plus tard, 30 matchs joués, 6 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées, l'Algérien doit selon Kicker prendre une décision.

La tendance serait à une non-prolongation de son contrat avec le club de la capitale allemande. Des clubs de Bundesliga mais aussi du Moyen-Orient seraient intéressés. Le verdict pourrait arriver très prochainement.