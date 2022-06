Paul Pogba pourrait bien retrouver la Serie A

L'international français serait en discussion avec la Juventus, un club qu'il connaît bien puisqu'il avait rejoint la Vieille Dame il y a dix ans après un passage à Manchester United.

On prend les mêmes et on recommence ? Alors qu'il a officiellement été libéré par Manchester United, Paul Pogba est en quête d'un nouveau club et tout semblerait pointer vers un retour en Italie.

Mieux encore, selon plusieurs sources, la Juventus serait sur le dossier comme il y a dix ans lors de son premier départ de Manchester United.

Le transfert serait pratiquement bouclé et quelques détails resteraient à régler.

Paul Pogba aurait été courtisé par Pep Guardiola et Manchester City il y a quelques temps mais le Français a refusé par respect pour les Red Devils et ses supporters.