Bas Dost va bel et bien retrouver l'Eredivisie

En fin de contrat au FC Bruges, Bas Dost va quitter la Belgique et retourner aux Pays-Bas.

Bas Dost (33 ans) ne restera pas au Club de Bruges, on le savait déjà. L'attaquant ex-international néerlandais (18 caps, un but), malgré des statistiques flatteuses (35 matchs, 14 buts cette saison toutes compétitions confondues) n'était plus un titulaire important au Jan Breydel. En fin de contrat, il peut signer où bon lui semble et paraissait se diriger vers les Pays-Bas.

Dost était initialement cité au FC Emmen, dans sa ville d'origine, mais devrait finalement signer dans un club plus prestigieux. Selon les informations de 1908.nl, le buteur va signer...à Feyenoord, où il prendra le rôle laissé vacant par le Belgo-Nigérian Cyriel Dessers.