Anderlecht : officialisation imminente pour un premier transfert estival

Les Mauves et Blanc touchent au but pour leur nouvel attaquant.

Deux noms sont actuellement cités au RSC Anderlecht : le milieu de terrain Ishaq Abdulrazak (20 ans) et l'attaquant Nilson Angulo (18 ans). Si les néogociations pour le premier vont bon train, la venue du second ne ferait plus aucun doute.

Angulo a en effet été photographié à l'aéroport, s'envolant vers Bruxelles. "Je suis très heureux de cette nouvelle opportunité", a déclaré Angulo à un journaliste équatorien lors de son départ pour la Belgique. "J'ai déjà regardé de nombreuses vidéos de football européen." Un accord aurait déjà été trouvé avec le club du LDU Quito autour d'un transfert de 2 millions d'euros, selon les médias locaux. Le Nieuwsblad annonce qu'Angulo est attendu aujourd'hui en Belgique pour finaliser les détails du transfert. International équatorien à seulement 18 ans, Angulo a marqué 6 buts et délivré 4 passes décisives cettte saison. Il devrait intégrer l'équipe A du RSCA.

Le LDU Quito a ensuite confirmé que le joueur allait passer sa visite médicale chez les Mauves.

En outre, il y a aussi du mouvement pour Abdulrazak. Des négociations avancées auraient lieu entre les parties. La presse suédoise annonce qu'Anderlecht pourrait mettre plus de 4 millions d'euros pour le Nigérian. Le président de son club suédois Norrkoping a confirmé les contacts et les négociations, mais a également annoncé qu'Anderlecht n'était pas le seul sur le coup.