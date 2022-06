Christian Eriksen a-t-il mis un vent à ce club du Big Four?

Le Danois a le choix pour son futur.

Relancé après ses quelques mois à Brentford, Christian Eriksen (30 ans, 11 matchs et 1 but en Premier League cette saison) se retrouve libre et convoité sur le marché des transferts. Manchester United fait partie de ses admirateurs.

Mais d'après The Athletic, les Red Devils n'ont pas les faveurs du milieu offensif. Le Danois aimerait rester à Londres, où Tottenham essaie justement de le récupérer. A noter que Brentford tente également de prolonger son contrat.