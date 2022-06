Officiel : le Beerschot recrute un ancien jeune d'Anderlecht

Les Anversois n'ont pas mis longtemps pour officialiser la nouvelle.

Comme nous l'annoncions plus tôt ce matin, le latéral gauche Mardochée Nzita (22 ans) est la nouvelle recrue du Beerschot. Il a signé un contrat jusqu'en 2025.

Produit des jeunes d'Anderlecht, Nzita part en 2019 vers l'Italie et Pérouse. L'année d'après, il est prêté à Pescara, qui lève son option d'achat. Avec le club de Serie C, il a disputé 27 matchs la saison dernière, pour 1 but et 4 assists.