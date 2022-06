Joao Felix met tout le monde d'accord à propos de son avenir

Le Portugais a livré une belle saison avec les Colchoneros.

Auteur d’une saison plutôt encourageante avec l’Atletico Madrid malgré une nouvelle blessure sur la fin, l'attaquant Joao Félix (22 ans, 24 matchs et 8 buts en Liga cette saison) a été annoncé comme possible partant ces derniers jours, avec notamment des supposés contacts avec le Paris Saint-Germain et Tottenham. Des rumeurs démenties par le principal intéressé, qui a scellé son avenir.

"Un départ de l'Atletico n'est pas sur la table. Je suis bien et concentré sur l'Atletico. Je suis tranquille concernant le futur", a clarifié le Portugais, sous contrat jusqu’en juin 2026, pour le média Maisfutebol.