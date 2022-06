Liverpool : Divock Origi entre un peu plus dans la légende

À l'occasion de ses 130 ans, Liverpool a sélectionné les 130 plus beaux buts de son histoire. Les goals sont sélectionnés en fonction de la qualité, l'importance, le statut emblématique et l'héritage durable du but. Divock Origi a terminé en tête des votes avec son deuxième but face au Barça, celui du corner tiré rapidement par Trent Alexander-Arnold qui a parachevé le come-back de son équipe à la 79e minute.

Steven Gerrard, capitaine légendaire des Reds, complète les deux autres marches du podium avec sa frappe surpuissante en finale de FA Cup 2006 et sa tête rageuse lors de la finale de Ligue des Champions 2005.

