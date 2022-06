Le FC Barcelone s'impatiente pour Dembélé et pose un ultimatum

Jusqu'ici, il est en fin de contrat le 30 juin prochain.

L’avenir d’Ousmane Dembélé (25 ans, 21 matchs et 1 but en Liga cette saison) au FC Barcelone va se jouer cette semaine si on en croit le quotidien catalan Sport. En effet, le contrat de l’ailier français expire le 30 juin et les Blaugrana auraient exigé d’avoir une réponse définitive de l’ancien Rennais avant cette date.

Les positions des deux camps sont connues : le Barça veut prolonger le Tricolore mais n’augmentera pas sa dernière offre, tandis que le natif de Vernon se montre gourmand et réclame un contrat plus lucratif. Dans ce dossier, l’entraîneur Xavi, grand fan de Dembélé, va jouer un rôle déterminant. Après plusieurs appels par téléphone, le technicien pourrait rencontrer le champion du monde 2018 dans les prochains jours à son retour de vacances pour tenter de le convaincre une dernière fois.

Alors que les dossiers Raphinha (Leeds) et Angel Di Maria (libre), qui se rapproche de la Juventus Turin, sont en stand-by à ce poste, le club catalan veut être fixé.